ROUNDUP/'Wirklich ein Wunder': Schiffsunglück in USA endet ohne Tote

NEW ORLEANS (dpa-AFX) - Ein schweres Schiffsunglück im Hafen der US-Metropole New Orleans ist glimpflich ausgegangen. Es sei "wirklich ein Wunder", dass niemand ums Leben gekommen sei, zog Bürgermeisterin Helena Moreno am Samstag Bilanz. Für den Betreiber des riesigen Tankers, der tags zuvor ein Flusskreuzfahrtschiff auf dem Mississippi gerammt und damit zum Kentern gebracht hatte, hat der Vorfall allerdings juristische Konsequenzen.

Moreno zufolge waren 191 Passagiere und Crew-Mitglieder an Bord der "American Heritage", die an der Kaimauer lag und von dem außer Kontrolle geratenen Tanker schwer getroffen wurde. Rund 100 Menschen gingen über Bord und mussten von Rettungskräften aus dem Wasser geholt werden. 32 Verletzte kamen zur Behandlung ins Krankenhaus, konnten aber größtenteils schnell wieder entlassen werden. Lebensgefährlich verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Schiff versinkt zur Hälfte im Wasser

Mit weniger Glück hätte es auch eine "schreckliche Tragödie" werden können, wie die Bürgermeisterin schilderte. Denn nach der Kollision war das Kreuzfahrtschiff schnell mit Wasser vollgelaufen - so bekam es binnen kurzer Seite Schlagseite, kippte schließlich auf die Seite und versank zur Hälfte im Wasser.

Dass letztlich keiner der - überwiegend älteren - Passagiere ums Leben kam, lag wohl auch daran, dass nach dem Aufprall laut Behördenangaben schnell Rettungswesten verteilt wurden. Fernsehaufnahmen zeigten Menschen, die sich auf dem kenternden Schiff ans Geländer klammerten. Dutzende waren schwimmend im Fluss zu sehen.

Ein Passagier namens Joe Knab erzählte dem Lokalsender WDSU, er habe den Frachter kommen sehen und den heftigen Aufprall gespürt. Danach sei das Kreuzfahrtschiff recht schnell gesunken. Er selbst habe etwa 15 bis 20 Minuten im Wasser ausgeharrt, bis er auf ein Rettungsboot gehievt worden sei. Eine Frau habe sich zeitweise an ihm festgehalten, während er bis zum Kinn im Wasser trieb. Dass alle überlebt hätten, sei "wie ein Wunder", sagte der ältere Mann.

Eine verhängnisvolle Kettenreaktion?

Der Kreuzfahrtanbieter "American Cruise Lines" dankte in einer Stellungnahme der Besatzung der "American Heritage". Der Kapitän sei nach der Kollision auf der Brücke geblieben, um Notrufe zu tätigen und das Schiff so lange wie möglich am Kai zu halten, bevor es zur Seite kippte. Auf diese Weise konnten etliche Passagiere vor dem Kentern das Boot verlassen.

Über die Hintergründe des Vorfalls ist bislang nicht viel bekannt. Auch Bürgermeisterin Moreno konnte zunächst nicht erklären, weshalb die Crew der "Atlantic Asphalt" vor der Kollision die Kontrolle über das rund 160 Meter lange Frachtschiff verloren hatte. Vermutlich habe es ein schwerwiegendes technisches Problem gegeben, sagte Heimatschutzminister Markwayne Mullin am Freitag. Womöglich sei durch den vorherigen Zusammenprall des Tankers mit einer Brücke eine verhängnisvolle Kettenreaktion ausgelöst worden.

Hafenverwaltung verklagt Schiffsbetreiber

Die Hafenverwaltung von New Orleans reichte US-Medien zufolge eine Millionenklage gegen den Betreiber des Tankers ein. In dem Klageschreiben, das örtlichen Medien und dem Sender CBS vorliegt, wird der Schaden durch das Unglück auf mindestens eine Million US-Dollar (gut 900.000 Euro) beziffert und eine Übernahme der Kosten gefordert. Die Kollision sei das Ergebnis "grober Fahrlässigkeit, durch Verschulden oder Unachtsamkeit", heißt es darin. Wie hoch genau der Schaden ist, wird demnach noch geprüft.

Die Bergung des havarierten Kreuzfahrtschiffes dürfte nach Angaben der Küstenwache mehrere Wochen dauern. Höchste Priorität habe nun erstmal, den Treibstoff aus dem gekenterten Wrack zu entfernen, sagte Küstenwachen-Captain Melanie Burnham auf einer Pressekonferenz./jcf/DP/zb