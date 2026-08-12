ROUNDUP: Wo Lkw-Fahrverbote gelockert werden - ein Überblick

BERLIN (dpa-AFX) - Wegen der eingeschränkten Transportmöglichkeiten auf dem Wasserweg haben mehrere Bundesländer das Lkw-Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen gelockert. Wo gilt was?

Ein Überblick über die Fristen

* In folgenden Bundesländern dürfen Lkws bis zum 31. August auch an Sonn- und Feiertagen Waren transportieren: Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen, Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen.

* Während die Regelung in einigen Bundesländern schon am vergangenen Wochenende galt, tritt sie beispielsweise in Bayern erst am Wochenende in Kraft.

* In zwei Bundesländern gilt die entsprechende Frist einen Monat länger bis zum 30. September: Rheinland-Pfalz und Saarland.

* In Sachsen-Anhalt wurden zunächst keine entsprechenden Lockerungen beschlossen.

Welche Besonderheiten gibt es?

* In Berlin, Brandenburg und Hessen gilt: Für Lkw-Transporte, die nicht mit dem Niedrigwasser im Zusammenhang stehen, bleibt das Sonntagsfahrverbot bestehen.

* In Hessen, Bayern und Sachsen betrifft die Lockerung Lastwagen mit einem Gewicht von mehr als 7,5 Tonnen.

* In Bayern gilt die Lockerung einer Mitteilung von Innenminister Joachim Herrmann (CSU) zufolge nur für unbedingt notwendige Lieferungen.

Durch anhaltend sehr niedrige Wasserstände auf deutschen Wasserstraßen ist die Binnenschifffahrt derzeit erheblich beeinträchtigt. Gütertransporte müssen teilweise auf Straße und Schiene verlagert werden, um Lieferketten aufrechtzuerhalten./laf/DP/jha