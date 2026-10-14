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14.10.2026 13:31:38

ROUNDUP/Wohl Huthi-Angriff: Brand an Zentrale des saudischen Ölkonzerns Aramco

RIAD/SANAA (dpa-AFX) - An der Zentrale des saudischen Ölkonzerns Aramco (Aramco (Saudi Aramco)) ist nach einem mutmaßlichen Angriff der jemenitischen Huthi-Miliz ein Feuer ausgebrochen. Es sei aufgrund eines Angriffs zu einem "begrenzten Brand" gekommen, teilte das Energieministerium in Riad mit. Es sei niemand zu Schaden gekommen. Das saudische Militärbündnis zum Kampf gegen die Huthi teilte mit, eine Rakete der Miliz sei dort abgefangen und zerstört worden.

Saudi Aramco ist der staatliche Ölkonzern des Königreichs. Er zählt zu den wertvollsten Konzernen weltweit und hat seinen Sitz in der Metropolregion Dammam im Osten Saudi-Arabiens, von wo die Ölproduktion und der Export gesteuert werden.

Die Huthi hatten zuvor mit Angriffen auf die Aramco-Zentrale und erneuten Attacken am Flughafen Riad gedroht, falls Saudi-Arabien seinerseits die jemenitische Hauptstadt Sanaa angreifen würde. Diese wird seit rund zehn Jahren von den Huthi kontrolliert.

Huthi-Militärsprecher Jahja Sari sagte, die Bewegung habe dieses und weitere Ziele mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen und damit "Brände und Zerstörung" verursacht. Weitere Angriffe auf saudische Flughäfen und Energie-Anlagen würden folgen.

Marschflugkörper über Riad

Der saudische Zivilschutz teilte mit, dass in der Nacht zwei Marschflugkörper über der Hauptstadt Riad abgefangen worden seien. Durch herabfallende Trümmerteile seien vier Menschen verletzt und 15 Häuser beschädigt worden.

Im Jemen gehen unterdessen die seit Wochen andauernden Kämpfe unter anderem in der Provinz Tais weiter. Aus Kreisen der Regierungstruppen hieß es, die Huthi hätten einen wichtigen Zugangspunkt zur Stadt Tais eingenommen. Vorher habe es schwere Gefechte mit Soldaten der international anerkannten Regierung gegeben. Tais ist die drittgrößte Stadt im Jemen. Im Bürgerkrieg wurde sie jahrelang belagert. Die Huthi wollten den strategisch wichtigen Ort komplett einnehmen.

Für Zehntausende Familien haben die neuen Kämpfe weiter dramatische Folgen. Nach UN-Angaben sind deswegen nahezu 200.000 Menschen vertrieben worden. Bereits vor Beginn der jüngsten Gewalt gab es im Jemen 4,8 Millionen Binnenflüchtlinge. Die Gesundheitsversorgung ist schlecht. Krankheiten wie Cholera und Masern breiten sich auch angesichts der Fluchtbewegungen zunehmend aus.

Das Welternährungsprogramm (WFP) teilte mit, unter anderem wegen der Kämpfe um Tais seien im Land 800.000 Menschen von humanitärer Versorgung abgeschnitten. Wegen der sich verschiebenden Fronten und gesperrter Straßen sei der Zugang dort und an der Westküste stark eingeschränkt. In dem stark verarmten Land haben demnach mehr als 18 Millionen Menschen nicht genug zu essen./jot/DP/mis

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