ROUNDUP: Zahl der toten US-Amerikaner bei Hamas-Angriffen steigt auf 22

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der bei Angriffen islamistischer Hamas-Terroristen in Israel getöteten US-Amerikaner ist nach Angaben des US-Außenministeriums auf mindestens 22 gestiegen. "Zum jetzigen Zeitpunkt können wir den Tod von mindestens 22 US-Bürgern bestätigen", teilte am Mittwoch ein Sprecher des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Washington mit. Zuvor hatte Washington mindestens 14 Tote US-Staatsbürger gemeldet.

17 US-Bürger würden weiter vermisst, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses mit. US-Präsident Joe Biden hatte am Dienstag gesagt, dass auch Amerikaner unter den Geiseln der Hamas seien. Weitere Details gab es dazu zunächst nicht. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, sagte, man werde alles tun, die verschleppten US-Staatanagehörige nach Hause zu holen./nau/DP/he