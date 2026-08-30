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30.08.2026 11:04:39
ROUNDUP: Zahlreiche Verletzte in Kiew durch Drohnen
KIEW (dpa-AFX) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind im Tagesverlauf bei russischen Drohnenangriffen mindestens ein Mensch getötet und acht weitere verletzt worden. Bei dem Todesopfer handele es sich um ein zweijähriges Mädchen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf Telegram mit. In Kiew gelte weiterhin Luftalarm.
Unterdessen dauerten die Rettungs- und Bergungsarbeiten in Myla westlich von Kiew nach dem verheerenden russischen Angriff auf ein Munitionslager in einem Wohngebiet an. Nach Angaben von Innenminister Iwan Wyhiwskyj galten vier Menschen als vermisst. Bei dem Angriff am Freitagabend waren nach aktuellem Stand 37 Menschen ums Leben gekommen, rund 40 Personen wurden verletzt.
Das russische Militär bestätigte am Abend die Drohnenangriffe gegen Kiew. Nach Darstellung des Verteidigungsministeriums in Moskau sei in Kiew ein Montagebetrieb der Schiffbauindustrie getroffen worden. Zudem sei auch der Hafen von Mykolajiw attackiert worden, zitierte die Staatsagentur Tass aus einer Mitteilung der Behörde./cha/DP/zb
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