BRÜSSEL (dpa-AFX) - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat die Kritik der US-Regierung an ukrainischen Angriffen auf russische Ziele weit abseits der Frontlinien scharf zurückgewiesen. "Angriffe dieser Art in Russland zu kritisieren, mit denen strategische militärische Ziele und militärisch genutzte Einrichtungen zerstört werden sollen, ist meiner Meinung nach ziemlich dumm", sagte Pistorius auf Englisch nach einem Treffen von Verbündeten der Ukraine im Nato-Hauptquartier in Brüssel.

Statt solche Angriffe zu kritisieren, sollte man vielmehr über die terroristischen Angriffe sprechen, die Tag und Nacht auf die zivile Energie- und Wasserversorgung sowie die Heizungsinfrastruktur in der Ukraine verübt würden - und diese verurteilen. "Das ist eine Form von Terrorismus. Und darüber sollten wir sprechen, statt über rechtmäßige und legitime Angriffe auf nicht zivile Ziele in Russland", sagte der SPD-Politiker.

US-Kritik an Zielauswahl des ukrainischen Militärs

Seitens der USA hatte es nach der teilweisen Zerstörung der Krim-Brücke durch die ukrainische Armee deutliche Kritik an der Zielauswahl der Militärführung gegeben.

"Während sich die öffentliche Debatte auf die spektakulären Angriffe weit hinter den Frontlinien konzentriert, die darauf abzielen, der russischen Bevölkerung Leid zuzufügen, kommen wir zu der Einschätzung, dass solche Angriffe weder dazu beigetragen haben, ein Ende des Krieges herbeizuführen, noch dazu, den russischen Vormarsch an der Front aufzuhalten", sagte Verteidigungsstaatssekretär Elbridge Colby bei dem Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe.

Eher stärkten solche Angriffe sogar die Entschlossenheit der russischen Bevölkerung und die Bereitschaft des Kremls zur Eskalation, sagte Colby. Dies gelte insbesondere für Angriffe, die sich gegen zivile Infrastruktur wie die des Online-Versandhandels Wildberries richten. Colby wies dabei auch auf Russlands Fähigkeiten zu Vergeltungsschlägen im ukrainischen Hinterland hin.

Den ukrainischen Angriff auf die für Moskau strategisch wichtige Brücke vom russischen Festland auf die Halbinsel Krim erwähnte er nicht explizit. Nach Einschätzung von Diplomaten dürften seine Äußerungen allerdings direkt damit zusammenhängen.

Indirekt forderte der US-Staatssekretär für Verteidigungspolitik die europäischen Verbündeten sogar auf, solche Angriffe nicht zu unterstützen. Ihre Hilfe sollte nach seinen Worten darauf ausgerichtet sein, der Ukraine zu ermöglichen, die Frontlinie zu halten und Geländegewinne zu erzielen.

"Angriffe, die sich auf die Frontlinie konzentrieren und die unmittelbare Unterstützung der Kampfhandlungen in diesem Gebiet fallen selbstverständlich in diese Kategorie", ergänzte Colby. Auch Angriffe auf Russlands Kriegsmaschinerie, die den russischen Vormarsch an der Front verlangsamen, könnten im Einklang mit diesem Ansatz sein.

Nato-Chef hält Angriff auf Krim-Brücke für legitim

Europäische Politiker werteten den Angriff auf die von Russland erbaute Brücke, über die das russische Militär seine Truppen auf der Krim und in der besetzten Südukraine versorgt, hingegen als legitimes und notwendiges Verteidigungsmanöver. Nato-Generalsekretär Mark Rutte sagte am Rande des Treffens der Ukraine-Unterstützergruppe, es sei wichtig, dass sich die Ukraine verteidige. Dies bedeute auch, logistische Knotenpunkte anzugreifen.

Der britische Verteidigungsminister Wes Streeting sagte: "Ich denke, wir haben gerade ein weiteres Beispiel für den Einfallsreichtum der Ukrainer und die unbedingte Entschlossenheit der Ukraine gesehen, sich gegen die russische Aggression zu verteidigen." Man stehe der Ukraine dabei zur Seite. Der frühere US-Nato-General Ben Hodges nannte es beschämend und naiv, dass ein US-Regierungsvertreter die Ukraine dafür kritisiere, sich zu verteidigen.

Ukraine will Fernangriff-Fähigkeiten verdreifachen

Der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara erklärte bei einer Pressekonferenz mit Pistorius, Streeting und Rutte, Russlands Militär habe am 1. Oktober mit systematischen Angriffen auf ukrainische Brücken begonnen, die das linke und das rechte Ufer des Flusses Dnipro verbinden. Damit wolle es die Bevölkerung terrorisieren und zugleich die Logistik stören.

In der Folge sei der Angriff auf die Krim-Brücke geplant worden. "Wir haben dafür eine gründliche Aufklärung durchgeführt. Dann haben wir ihre Systeme zur elektronischen Kampfführung und ihre Luftverteidigung angegriffen. Anschließend haben wir einen einzigen massiven Schlag ausgeführt", erklärte Chmara nach englischer Übersetzung. Es gehe darum, die deutliche Botschaft an Russland zu senden, dass jeder Angriff auf ukrainisches Staatsgebiet doppelt oder gar zehnfach vergolten werde.

Im kommenden Jahr wolle man die ukrainischen Fähigkeiten für Fernangriffe verdreifachen. "Wir werden über größere Fähigkeiten verfügen und mehr Drohnen mit Strahlantrieb haben", sagte Chmara. "Wir gehen davon aus, dass sie leistungsfähiger sein werden und Ziele auf russischem Staatsgebiet mit noch größerer Präzision angreifen können."

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj schrieb am Abend auf X: "Wir haben auf russische Angriffe reagiert und werden dies auch weiterhin tun. Wir dürfen vor den Russen nicht zurückschrecken." Die Attacke auf die Brücke sei allein mit selbstproduzierten Drohnen und Marschflugkörpern gelungen. Bei der Technologieentwicklung im Verteidigungssektor gehöre die Ukraine inzwischen weltweit zu den Top drei. "In Europa sind wir meiner Meinung nach die Nummer Eins."/aha/DP/zb