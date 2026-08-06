RATIONAL Aktie

RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 17:38:38

ROUNDUP: Zoll-Rückzahlung bringt Rational mehr Gewinn - Aktie im Minus

LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenhersteller RATIONAL hat im zweiten Quartal überraschend stark von zurückerstatteten Zöllen der USA profitiert. Während der Umsatz im Jahresvergleich nur um vier Prozent auf knapp 324 Millionen Euro stieg, sprang der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 16 Prozent auf 94 Millionen Euro nach oben. Vorstandschef Peter Stadelmann sieht das Unternehmen dank eines gestiegenen Auftragsbestands auf gutem Weg zu einem nachhaltigen Wachstum im zweiten Halbjahr und bestätigte seine Ziele für 2026.

Dank der Rückzahlung der Zölle sprang die operative Marge im zweiten Quartal von 26,1 auf 29 Prozent, wie Rational am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Damit übertraf das Unternehmen die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Auch der Überschuss legte stärker zu als gedacht, nämlich um 15 Prozent auf 73 Millionen Euro.

"Die Zollrückerstattung wirkt sich in diesem Jahr positiv auf unsere Ergebnisentwicklung aus und schafft zusätzlichen Spielraum, um die derzeitigen Belastungen aus höheren Material-, Logistik- und Zollkosten abzufedern", sagte Finanzchef Jörg Walter.

Für das Gesamtjahr rechnet das Management jedoch weiter mit einer operativen Marge von 25 bis 26 Prozent. In den ersten sechs Monaten lag sie mit 26,5 Prozent oberhalb dieser Spanne.

Die im MDAX notierte Rational-Aktie verlor bis kurz vor Xetra-Handelsende drei Prozent auf 663 Euro. Das Papier tritt im bisherigen Jahresverlauf auf der Stelle, nachdem es im Februar noch bis auf 776,50 Euro geklettert war. Noch schlechter sieht es mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre aus.

Seit August 2021 sackte der Börsenwert um etwas mehr als ein Viertel auf 7,5 Milliarden Euro ab. Die Mehrheit der Anteile liegt in den Händen der Gründerfamilie oder ihr nahestehender Personen./stw/he/zb/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu RATIONAL AG

mehr Nachrichten

Analysen zu RATIONAL AG

mehr Analysen
07.08.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 RATIONAL Buy UBS AG
06.08.26 RATIONAL Buy UBS AG
06.08.26 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

RATIONAL AG 663,00 0,23% RATIONAL AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen