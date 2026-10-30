ROUNDUP: Zugausfälle und Verspätungen zwischen Köln und Frankfurt

SIEGBURG (dpa-AFX) - Wegen technischer Störungen im Raum Siegburg/Bonn kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Frankfurt zu Zugausfällen und erheblichen Verspätungen. Grund sind eine Störung in der Stromversorgung für die Leit- und Sicherungstechnik sowie eine Weichenstörung, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auf der Schnellfahrstrecke sind deshalb nur eingeschränkt Zugfahrten möglich. Reisende müssen mit kurzfristigen Zugausfällen, Umleitungen und Verspätungen von etwa 90 Minuten rechnen.

Die Störung begann am Abend gegen 19.30 Uhr. Betroffen sind nach Bahnangaben mehrere ICE-Verbindungen, darunter die Strecken von Dortmund über Köln und Frankfurt nach München sowie von Hamburg über das Ruhrgebiet, Köln und Frankfurt nach München oder Basel. Auch die ICE-Verbindung zwischen Köln und Frankfurt ist betroffen.

Die Bahn arbeite an der Behebung der Störung, heißt es auf der Website des Unternehmens. Mit Beeinträchtigungen sei noch bis zum späten Abend zu rechnen. Die Bahn empfiehlt Fahrgästen, ihre Verbindung kurz vor der Abfahrt zu überprüfen./pls/DP/he