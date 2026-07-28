ROUNDUP/Zwei Kriege im Fokus: Netanjahu und Selenskyj bei Trump

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der kürzlich gestorbene US-Senator Lindsey Graham war einer der wichtigsten Unterstützer Israels und der Ukraine in Washington. Nun findet in der US-Hauptstadt eine Trauerfeier für den Republikaner statt, zu der neben Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ukrainischen und US-amerikanischen Medienberichten zufolge auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet wird. Für beide ist der Besuch nicht zuletzt auch eine willkommene Gelegenheit, US-Präsident Donald Trump zu treffen.

Zentrale Punkte, die dabei relevant sind:

Netanjahu und Trump

Erstes Treffen seit Beginn des Iran-Kriegs

Trump empfing Netanjahu zuletzt im Februar im Weißen Haus. Im Zentrum der Gespräche damals: der Umgang mit dem Iran. Rund zweieinhalb Wochen später starteten die USA und Israel ihre gemeinsamen Angriffe gegen die Islamische Republik. Seitdem sind fünf Monate vergangen - und unterschiedliche Interessen der USA und Israels in dem Krieg zunehmend sichtbar geworden. Während Israel den Krieg Medienberichte zufolge fortsetzen wollte, lag Trumps Fokus zuletzt lange auf einer diplomatischen Lösung.

Nach der jüngsten Eskalation in dem Krieg sind jedoch sowohl die vereinbarte Waffenruhe als auch das Rahmenabkommen Washingtons mit Teheran aktuell Geschichte. Für Trump ist das ein Problem: In knapp 100 Tagen stehen die wichtigen Zwischenwahlen zum US-Kongress an. Der Krieg ist im eigenen Land unbeliebt - und einige in den USA machen Netanjahu dafür verantwortlich, Trump dazu überredet zu haben.

Verhältnis der beiden

In den vergangenen Monaten galt das einst gute Verhältnis der beiden wegen der Differenzen im Iran-Krieg als belastet. Gerade vor einer richtungsweisenden Wahl in Israel im Oktober ist es für Netanjahu nun entscheidend, eine geschlossene Front mit Trump zu präsentieren.

Netanjahu betonte vor der Zusammenkunft, es sei bereits sein achtes Treffen mit Trump während dessen zweiter Amtszeit, "mehr als mit jedem anderen internationalen Staats- oder Regierungschef". Dies sei "ein großes Privileg, aber auch eine große Verantwortung". Trump wiederum sagte am Montag, dass er und Netanjahu mit Blick auf den Iran zwar eine "kleine Unstimmigkeit" hätten, aber ziemlich nah beieinander lägen.

Worum es Netanjahu bei Trump gehen könnte

Netanjahu machte zu Beginn seiner US-Reise klar, wichtigstes Thema bei dem Treffen mit Trump werde der Iran sein. Der israelische TV-Sender N12 berichtete, Netanjahu wolle Trump Geheimdienstinformationen über mutmaßliche Bestrebungen des Irans vorlegen, seine militärischen Fähigkeiten wiederaufzubauen. Dazu gehörten auch angebliche Bestrebungen von Irans oberstem Führer, Ajatollah Modschtaba Chamenei, auf eine Atomwaffe hinzuarbeiten. Teheran dementiert solche Berichte schon seit Jahren.

"Doch Trump davon zu überzeugen, einen ins Stocken geratenen diplomatischen Prozess zugunsten eines neuen großangelegten Militäreinsatzes aufzugeben, dürfte eine große Herausforderung sein", schrieb die "Times of Israel" vor dem Hintergrund von Medienberichten, Netanjahu könnte Trump auch um "grünes Licht" für neue Angriffe Israels im Iran bitten.

Selenskyj und Trump

Mehrere Treffen in den vergangenen Wochen

Trump und Selenskyj haben sich in den vergangenen Wochen häufiger gesehen: Anfang des Monats beim Nato-Gipfel in Ankara - und Mitte Juni beim G7-Gipfel im französischen Évian. Bei beiden Gipfeln trugen die USA auch gemeinsame Positionen zum Ukraine-Krieg mit.

Im Wahlkampf hatte Trump einst getönt, er könne den russischen Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Doch einen Durchbruch haben seine Vermittlungsbemühungen bislang nicht gebracht. In den vergangenen Monaten konzentrierte sich sein Fokus zudem stark auf den eigenen Krieg im Iran.

Verhältnis der beiden

Wenn Selenskyj nach Washington kommt, werden unweigerlich Erinnerungen an den Eklat im Oval Office wach. Kurz nach seinem Amtsantritt überzog Trump seinen ukrainischen Kollegen dort vor laufenden Kameras lautstark mit heftigen Vorwürfen und brach das Treffen dann abrupt ab.

Danach besserten sich die Beziehungen der beiden Staatsoberhäupter sichtlich - auch wenn sich Trump weiterhin Kritik ausgesetzt sah, nicht genug Distanz zum russischen Präsidenten Wladimir Putin zu zeigen. Der Wendepunkt war laut Selenskyj ein kurzes Gespräch im Vatikan im April 2025. "Das war ein historischer Moment, da wir unsere Beziehung in 15, 20 Minuten änderten", sagte Selenskyj der rechten US-Influencerin Laura Loomer kürzlich in einem Interview in Kiew. Er sei sehr froh darüber, da von seinem Dialog mit Trump sehr viele Leben abhingen.

Worum es Selenskyj bei Trump gehen könnte

Kurz vor dessen Tod sprach Selenskyj in Kiew auch noch mit dem Trump-Verbündeten Graham. Der Senator verkündete dort Unterstützung des Weißen Hauses für ein neues Sanktionspaket gegen Russland. Die Initiative richtet sich unter anderem gegen Länder, die russische Energieträger importieren und damit helfen, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Das Paket steckt schon lange im Senat fest. Nach dem Tod Grahams versuchen mehrere Senatoren, das zentrale Anliegen ihres gestorbenen Kollegen zum Abschluss zu bringen. Kiew sieht hier eine Möglichkeit, den Druck auf Russland zu erhöhen.

Neben den Sanktionen sind für Selenskyj vor dem kommenden Winter vor allem neue Lieferungen von Patriot-Flugabwehrraketen relevant. Zwar steht Kiew vor dem Erhalt einer Produktionslizenz für diese Flugkörper. Doch wird die Einrichtung einer Produktion in der Ukraine noch Monate in Anspruch nehmen und die Produktionszahlen werden den ukrainischen Bedarf angesichts des steigenden russischen Raketenbeschusses kaum decken können.

Mitte Juli hatte der ukrainische Staatschef als Mindestbedarf 300 dieser Raketen für die drei Wintermonate angegeben. Jedoch kämpft Washington Medienberichten zufolge aktuell selbst mit schwindenden Reserven an Luftabwehr-Munition im eigenen Krieg gegen den Iran./fsp/DP/zb