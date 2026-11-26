Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|
26.11.2026 16:40:38
ROUNDUP: Zwei Rheinmetall-Beschäftigte bei Angriff in Kuwait getötet
KUWAIT-STADT/ROM (dpa-AFX) - Bei einem iranischen Angriff auf den Golfstaat Kuwait sind zwei italienische Beschäftigte des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall getötet worden. Dies teilte Italiens Außenminister Antonio Tajani vor dem Parlament in Rom mit. Zuvor hatte bereits das kuwaitische Verteidigungsministerium der nationalen Staatsagentur Kuna zufolge bekanntgegeben, dass zwei Männer bei einem Angriff auf eine "lebenswichtige Einrichtung" des Landes verletzt worden und dann gestorben seien.
Die beiden Italiener sind unter den ersten offiziell bestätigten Todesopfern aus Europa in dem seit Februar laufenden Krieg. Im März war ein französischer Soldat im Irak bei einem Drohnenangriff getötet worden.
Tajani berichtete vor dem italienischen Senat, dass am Nachmittag mehrere Drohnen iranischer Herkunft kuwaitische Militäreinrichtungen ins Visier genommen hätten. "Darunter befand sich auch eine Überwachungsstation der Luftabwehr, in der zwei italienische Techniker von Rheinmetall Italia im Einsatz waren", sagte der Minister. Nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa waren die Männer 36 und 65 Jahre alt. Sie seien mit Wartungsarbeiten an den Ortungsantennen des Luftabwehrsystems Skyguard beschäftigt gewesen.
Zwei weitere Männer verletzt
Welches Ziel genau der Iran in Kuwait angegriffen hatte, teilte das dortige Verteidigungsministerium nicht mit. Den Angaben aus Kuwait zufolge wurden auch ein kuwaitischer und ein pakistanischer Staatsangehöriger verletzt. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.
In Kuwait gerieten auch schon Militärstützpunkte, an denen US-Truppen im Einsatz sind, sowie Öl- und andere Infrastruktur unter Beschuss. Dabei gab es mehrmals Tote und Verletzte, auch in den Reihen des US-Militärs. Kuwait wurde im Krieg im Vergleich zu anderen Golfstaaten besonders schwer angegriffen./jot/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
13:50
|ROUNDUP: Rheinmetall kappt wie erwartet Mittelfristziele - Aktie weiter erholt (dpa-AFX)
|
12:26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
12:26
|Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 mittags steigen (finanzen.at)
|
12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester (finanzen.at)
|
12:26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
12:04
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1100 Euro (dpa-AFX)
|
11:52
|Rheinmetall-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Neutral ein (finanzen.at)
|
11:28
|Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|11:14
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10:40
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|24.11.26
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:03
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|795,20
|2,59%