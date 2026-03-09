|
09.03.2026 12:09:39
ROUNDUP: Zwei Tote bei iranischem Raketenangriff auf Israel
TEL AVIV/TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einem neuen iranischen Raketenangriff auf Israel sind nach Angaben von Sanitätern zwei Menschen getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete zunächst, bei dem Angriff im Großraum Tel Aviv sei ein rund 40-jähriger Mann getötet worden. Ein weiterer Mann sei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben des Rettungsdienstes Zaka wurde er später für tot erklärt. Ein aus dem Iran abgefeuertes Geschoss sei auf einer Baustelle eingeschlagen, bei den Betroffenen handelte es sich um Bauarbeiter, teilte Magen David Adom mit. Es habe auch an anderen Orten im Großraum Tel Aviv Einschläge gegeben./le/DP/stw
