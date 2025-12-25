|
Route 109 Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Route 109 Resources hat am 23.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,010 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
