05.11.2025 06:31:28
Route Mobile informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Route Mobile hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,37 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 16,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Route Mobile im vergangenen Quartal 11,19 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Route Mobile 11,13 Milliarden INR umsetzen können.
