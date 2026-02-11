|
Route Mobile mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Route Mobile hat am 09.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Route Mobile hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15,51 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 13,10 INR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,48 Prozent auf 11,07 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Route Mobile 11,84 Milliarden INR umgesetzt.
