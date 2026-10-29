Route Mobile stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Route Mobile hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 12,63 INR. Im Vorjahresviertel hatte Route Mobile -3,370 INR je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Route Mobile im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,80 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 11,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at