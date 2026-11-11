Route1: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Route1 hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem Umsatz von 2,4 Millionen CAD, gegenüber 3,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 17,29 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at