Routon Electronic vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Routon Electronic hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Routon Electronic vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Routon Electronic 145,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 304,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 35,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at