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03.09.2026 06:31:29
Rover Critical Minerals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Rover Critical Minerals lud am 31.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Rover Critical Minerals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
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