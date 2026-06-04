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04.06.2026 06:31:29
Rover Critical Minerals hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Rover Critical Minerals lud am 01.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Rover Critical Minerals ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.
Redaktion finanzen.at
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