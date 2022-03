Rover Group A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rover Group A präsentierte in der am 08.03.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2021 endete.

Das EPS lag bei 0,190 USD. Im letzten Jahr hatte Rover Group A einen Gewinn von -0,190 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 188,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 38,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 13,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,720 USD gegenüber -1,490 USD im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 109,84 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 125,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Rover Group A einen Umsatz von 48,80 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust von 0,994 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 108,70 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at