Rowad Tourism (Al Rowad): Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rowad Tourism (Al Rowad) präsentierte am 08.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 EGP. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 EGP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 60,1 Millionen EGP vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,3 Millionen EGP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at