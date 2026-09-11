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11.09.2026 06:31:28
Rowad Tourism (Al Rowad): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rowad Tourism (Al Rowad) präsentierte am 08.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,27 EGP. Im Vorjahresquartal hatten -0,020 EGP je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 60,1 Millionen EGP vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 54,3 Millionen EGP in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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