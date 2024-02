ROWE Racing startet 2024 erneut in der GT World Challenge Europe und bei den 24h Nürburgring.

ROWE Racing tritt auch in der Saison 2024 wieder für BMW M Motorsport bei den beiden großen Langstreckenklassikern auf dem Nürburgring (GER) und in Spa-Francorchamps (BEL) an. Das Ziel: Titelverteidigung in den Ardennen und nach Platz zwei 2023 nun der Angriff auf den zweiten Nürburgring-Triumph nach 2020. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel