Roxmore Resource veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Roxmore Resource hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Roxmore Resource vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at