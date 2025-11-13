ROXX,inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ROXX,inc Registered hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 250,41 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,32 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat ROXX,inc Registered im vergangenen Quartal 1,24 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ROXX,inc Registered 1,05 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 144,55 JPY. Im Vorjahr hatte ROXX,inc Registered -73,120 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Jahresumsatz wurde auf 4,51 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 3,48 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at