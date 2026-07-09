GlaxoSmithKline Aktie

GlaxoSmithKline für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 940561 / ISIN: GB0009252882

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09.07.2026 12:00:00

Roy Jakobs to join GSK Board as Non-Executive Director

Roy Jakobs will join the Board of the Company as a Non-Executive Director from 13 July 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei GlaxoSmithKline plc (GSK)
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