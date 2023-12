Royal Bank of Canada: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Royal Bank of Canada hat am 30.11.2023 das Zahlenwerk zum am 31.10.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 2,78 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 2,78 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Royal Bank of Canada im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,93 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 12,45 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,62 CAD sowie einem Umsatz von 13,18 Milliarden CAD in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 11,38 CAD beziffert. Im Vorjahr waren 11,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 52,11 Milliarden CAD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 47,20 Milliarden CAD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 11,20 CAD je Aktie sowie einem Umsatz von 52,76 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at