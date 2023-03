Royal Bank of Canada hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Royal Bank of Canada lud am 01.03.2023 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,05 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Royal Bank of Canada 2,84 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,96 CAD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 13,17 Milliarden CAD umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at