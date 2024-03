Royal Bank of Canada stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Royal Bank of Canada präsentierte am 28.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2,85 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,10 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,66 Prozent zurück. Hier wurden 13,49 Milliarden CAD gegenüber 15,09 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 2,79 CAD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 13,45 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at