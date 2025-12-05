Royal Bank of Canada Aktie

Royal Bank of Canada für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852173 / ISIN: CA7800871021

05.12.2025 04:41:16

Royal Bank Of Canada To Redeem Series BR Preferred Shares And Series 2 NVCC AT1 Notes

(RTTNews) - Royal Bank of Canada (RY, RY.TO) announced plans to redeem all of its issued and outstanding Non-Viability Contingent Capital (NVCC) Non-Cumulative 5-Year Fixed Rate Reset First Preferred Shares, Series BR on January 24, 2026, at a cash redemption price of $1,000 per share, payable on January 26, 2026.

As a result of this redemption, all outstanding NVCC Additional Tier 1 (AT1) 4.00% Limited Recourse Capital Notes, Series 2, due February 24, 2081, will also be automatically redeemed on the same date at 100% of principal plus accrued interest up to, but excluding, the redemption date.

There are currently 1.25 million Series BR Shares outstanding, and the principal amount of Series 2 LRCN outstanding is $1.25 billion. Together, these securities represent $1.25 billion of capital, with the redemptions to be financed from Royal Bank of Canada's general corporate funds.

Royal Bank of Canada 137,16 2,66% Royal Bank of Canada

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

