|
05.12.2025 06:31:29
Royal Bank of Canada: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Royal Bank of Canada hat am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,77 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,92 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Royal Bank of Canada im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,51 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 33,59 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 14,10 CAD. Im letzten Jahr hatte Royal Bank of Canada einen Gewinn von 11,27 CAD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 136,06 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Royal Bank of Canada einen Umsatz von 133,22 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX knapp tiefer erwartet -- DAX vor freundlichem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag vorbörslich leicht abwärts, während der deutsche Leitindex auf einen festeren Start zusteuert. Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Die US-Börsen tendierten am Donnerstag letztlich in verschiedene Richtungen.