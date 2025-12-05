Royal Bank of Canada: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Royal Bank of Canada hat am 03.12.2025 das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,77 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,92 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Royal Bank of Canada im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 34,51 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel waren 33,59 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 14,10 CAD. Im letzten Jahr hatte Royal Bank of Canada einen Gewinn von 11,27 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 136,06 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Royal Bank of Canada einen Umsatz von 133,22 Milliarden CAD eingefahren.

