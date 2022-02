Royal Bank of Scotland Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Royal Bank of Scotland Group hat am 18.02.2022 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2021 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,103 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,025 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,56 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 3,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 0,043 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 3,52 Milliarden USD geschätzt.

Royal Bank of Scotland Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,687 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,174 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Royal Bank of Scotland Group im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 5,62 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14,28 Milliarden USD im Vergleich zu 15,13 Milliarden USD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,651 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 14,41 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at