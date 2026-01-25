Caribbean Holdings International Aktie
ISIN: US1444561005
|
25.01.2026 10:35:00
Royal Caribbean: Cruise Stock to Buy and Hold or Just a Cyclical Trade?
Investors have long had a unique take on Royal Caribbean (NYSE: RCL) stock. Despite its position as the second-largest cruise line behind Carnival, it supports a market cap twice the size of its larger rival. Royal Caribbean tends to attract a higher-spending customer, and observers tend to perceive its ships as more innovative.Such conditions may leave investors wondering how to approach Royal Caribbean stock. Should they hold for the long-term or treat it as a trade?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Caribbean Holdings International Corp.
Analysen zu Caribbean Holdings International Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.