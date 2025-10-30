Royal Caribbean Cruises: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Royal Caribbean Cruises hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Royal Caribbean Cruises hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,21 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,18 Prozent auf 5,14 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at