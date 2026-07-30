Royal Caribbean Cruises: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Royal Caribbean Cruises hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Royal Caribbean Cruises im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,83 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at