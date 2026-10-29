Royal Caribbean Cruises verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Royal Caribbean Cruises hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,59 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at