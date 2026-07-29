Caribbean Holdings International Aktie
ISIN: US1444561005
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29.07.2026 02:06:37
Royal Caribbean Raises Full-Year Guidance. Here’s What Investors Need to Know.
Royal Caribbean (NYSE:RCL) has been the top-performing stock in the cruise industry since the pandemic, thanks to consistently operating above normal capacity, strong onboard spending, and private destinations that have delivered high margins.The stock is up nearly 1,000% from its post-pandemic bottom, and it just delivered another strong round of results for investors. Royal Caribbean stock jumped 5.7% on Tuesday after the company topped estimates in its second-quarter earnings report and raised its guidance. Let’s take a closer look.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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