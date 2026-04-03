Carnival Aktie
WKN: 120071 / ISIN: GB0031215220
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03.04.2026 11:25:00
Royal Caribbean vs. Carnival: One Cruise Giant Has a Clear Profitability Advantage
Cruise stocks are still riding robust demand since the pandemic recovery, with Royal Caribbean (NYSE: RCL) and Carnival (NYSE: CCL) both posting record results over the past year.For investors trying to choose between them, the decision isn't as simple as buying the stock with the lowest valuation.Over the long run, better businesses will generate superior returns for shareholders. Carnival looks cheaper on traditional metrics like the price-to-earnings ratio, but Royal Caribbean has produced significantly better shareholder returns in recent years despite trading at a higher valuation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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