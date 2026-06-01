Royal Cushion Vinyl Products stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Royal Cushion Vinyl Products hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,11 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Royal Cushion Vinyl Products 1,32 INR je Aktie generiert.

Royal Cushion Vinyl Products hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117,7 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,170 INR. Im Vorjahr hatten 0,630 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 559,32 Millionen INR – eine Minderung um 12,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 639,06 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at