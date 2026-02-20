Royal Gold: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Royal Gold hat am 18.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 1,16 USD. Im letzten Jahr hatte Royal Gold einen Gewinn von 1,63 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 85,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 202,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 375,3 Millionen USD ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,69 USD beziffert. Im Vorjahr waren 5,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,03 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 43,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Royal Gold einen Umsatz von 719,39 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at