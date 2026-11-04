Royal Gold Aktie
WKN: 885652 / ISIN: US7802871084
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05.11.2026 00:26:20
Royal Gold Inc. Reports Increase In Q3 Profit
(RTTNews) - Royal Gold Inc. (RGLD) reported earnings for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $227.421 million, or $2.68 per share. This compares with $126.824 million, or $1.92 per share, last year.
Excluding items, Royal Gold Inc. reported adjusted earnings of $238.278 million or $2.80 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 84.4% to $464.766 million from $252.068 million last year.
Royal Gold Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $227.421 Mln. vs. $126.824 Mln. last year. -EPS: $2.68 vs. $1.92 last year. -Revenue: $464.766 Mln vs. $252.068 Mln last year.
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