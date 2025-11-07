Royal Gold stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Royal Gold gab am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Royal Gold hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,46 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Royal Gold mit einem Umsatz von insgesamt 252,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 193,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 30,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at