Royal Gold stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Royal Gold äußerte sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,72 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 469,1 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 193,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at