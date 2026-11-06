Royal Gold stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Royal Gold hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,92 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 464,8 Millionen USD – ein Plus von 84,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Royal Gold 252,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at