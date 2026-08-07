Royal Gold stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Royal Gold hat am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,01 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 114,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 450,5 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 209,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at