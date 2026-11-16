Royal Hotel: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Royal Hotel hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -10,82 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Royal Hotel ein EPS von -4,670 JPY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Royal Hotel 7,20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at