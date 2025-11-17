Royal Hotel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Royal Hotel gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4,67 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Royal Hotel -20,170 JPY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Royal Hotel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,46 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,88 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at