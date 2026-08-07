Royal Hotel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Royal Hotel hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 23,78 JPY. Im letzten Jahr hatte Royal Hotel einen Gewinn von 30,73 JPY je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal hat Royal Hotel 7,62 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at