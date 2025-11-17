Royal India mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Royal India hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,020 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 93,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 54,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 802,1 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at