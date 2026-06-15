Royal India präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Royal India hat am 12.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Royal India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,96 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,990 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,69 Prozent auf 738,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 808,4 Millionen INR gelegen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,42 INR. Im letzten Jahr hatte Royal India einen Gewinn von 0,990 INR je Aktie eingefahren.

Mit einem Umsatz von 1,23 Milliarden INR, gegenüber 2,23 Milliarden INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 44,73 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at