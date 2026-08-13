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13.08.2026 06:31:29
Royal India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Royal India gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,300 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 88,10 Prozent auf 50,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte Royal India 427,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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